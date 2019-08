Recrudescence des accidents de la route: le Président Sall exprime sa « consternation »

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall n’a pas été insensible aux nombreux accidents enregistrés ces temps sur les routes.



Depuis la cité balnéaire de Biarritz (France) où il se trouve en vacances, le chef de l’Etat a exprimé sa solidarité aux familles des victimes. « C’est avec une immense consternation et une profonde douleur, que nous avons appris la mort accidentelle de 12 compatriotes (7 sur la Route de Fatick et 5 autres dans le Bignona)», a-t-il dit dans un communiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos