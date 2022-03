Recrudescence des cas de suicide au Sénégal: Le “Xoutba” des Imams Kanté et Kounta L’Islam, comme toutes les autres religions, interdit le meurtre et le suicide. Pourtant, en l’espace d’un mois, dix personnes se sont suicidées dans le pays. Une situation qui commence à prendre de plus en plus des proportions inquiétantes. Interpellés sur ce fléau, les imams Kanté et Kounta rappellent que la religion musulmane recommande aux croyants de garder foi dans toutes les épreuves. Et ce, quelles que soient les difficultés de la vie. Actusen...

Le suicide est banni par l’Islam et dans plusieurs passages du Coran, notamment le verset 29 de la sourate 4, il est formellement indiqué : «Et ne vous tuez pas vous-mêmes !» Plusieurs hadiths (Ndlr : propos prêtés au Prophète de l’Islam (Psl) ou à ses compagnons) ne laissent pas de place au doute et montrent que le suicide est formellement condamné par Mohammed (Ppsl). La mise en garde est claire : «L’être humain est un édifice de Dieu, maudit celui qui détruit cet édifice.» Les imams que nous avons interpellés estiment que seul le retour aux enseignements de l’Islam peut mettre fin à cette tragédie.



«Les gens qui mettent fin à leur vie le font parce qu’ils ne supportent plus les épreuves de la vie. En principe, l’être humain aime la vie, ce qui fait que quand il fait face à quelque chose qui peut le tuer, il se bat pour sa survie. Que ce soit une maladie, un accident ou autre, il est prêt à tout pour rester en vie. Ceux qui se suicident ne détestent pas la vie ; mais ils sont arrivés à un point où ils pensent que c’est seulement en passant à l’acte qu’ils peuvent retrouver la paix.



Ils veulent vivre, mais ils pensent qu’ils n’auront jamais la vie qu’ils espèrent. Mais cela n’est pas une raison pour mettre fin à sa vie, car, en tant que croyants, les suicidaires devraient garder la foi en Dieu face à toutes les épreuves», a souligné Imam Amadou Makhtar Kanté.



Imam Kanté : «Chaque musulman doit savoir que la vie appartient à Allah parce que c’est à Lui seul qu’appartiennent nos âmes. Le Prophète (Psl) avait dit : « L’être humain est un édifice de Dieu, maudit celui qui détruit cet édifice ». La patience, la prière, le zikr sont des refuges pour les croyants»



Selon le conférencier Amadou Makhtar Kanté, quand un musulman est éprouvé par une situation au point de vouloir mettre fin à sa vie, il doit chercher de l’aide auprès des siens ou penser à ces gens qui souffrent plus que lui. La patience, conseille-t-il, est un bon remède. «Chaque musulman doit savoir que la vie appartient à Allah parce que c’est à lui seul qu’appartiennent nos âmes.



Même si nous avons la possibilité de nous suicider, le Tout-Puissant nous l’interdit. Se pendre, c’est ôter la vie qu’on n’a pas créée. Le jour du jugement, ceux qui commettent ces actes devront rendre compte. Toutes les religions, toutes les cultures interdisent le suicide. Le Prophète (Psl) avait dit : « L’être humain est un édifice de Dieu, maudit celui qui détruit cet édifice ». La patience, la prière, le zikr sont des refuges pour les croyants », recommande imam Kanté.



Il conseille aux fidèles qui croient en l’Islam d’avoir la foi en Allah, car c’est le remède de base pour éviter de se suicider. «Allah est le Maître de notre destin donc face à toutes les situations difficiles, nous ne devons qu’implorer son aide à travers les prières et le zikr. Le zikr tranquillise le cœur. Il faut aussi avoir confiance en Dieu dans nos prières», dira-t-il.



Imam Bou Khalifa Kounta : «Ce qu’ignorent beaucoup de personnes qui se suicident, c’est qu’elles ne savent pas ce qui les attend dans l’au-delà»



Interpellé sur ce phénomène qui prend une ampleur inquiétante, Imam Bou Khalifa Kounta, qui présente ses condoléances aux familles éplorées, rappelle que le suicide est banni par l’Islam. « Il n’y a rien de plus cher parmi tout ce qu’Allah a créé que la vie humaine, qu’il soit musulman ou pas. Oter une seule vie, c’est comme tuer toute l’humanité. Personne n’a le droit de mettre fin à sa vie ni à la vie d’autrui. Le suicide fait partie des cinq choses les plus bannies de la religion musulmane. Rien ne doit pousser un croyant à commettre un tel pêché», a prêché le chef religieux.



Imam Kounta exhorte les jeunes à garder la foi en Dieu et à accepter leur destin. «La plupart des gens qui commettent ces actes bannis par toutes les religions sont souvent des jeunes. Nous leur demandons de laisser tout entre les mains de leur Créateur. Les épreuves font partie de la vie sur terre. Quels que soient les problèmes qui arrivent dans la vie, ils doivent savoir que leur jour de chance viendra. Ce qu’ignorent beaucoup de personnes qui se suicident, c’est qu’elles ne savent pas ce qui les attend dans l’au-delà», prévient le guide religieux.





