Recrudescence des vols de moutons « Ladoum »: Les éleveurs réclament des armes à feu

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Les éleveurs de moutons « Ladoum » ne sentent pas en sécurité et s’inquiètent pour leurs bergeries, avec la recrudescence des vols.



Le président de l’Association départementale des éleveurs de « Ladoum » (Adel), Abdoulaye Diakhaté, renseigne que « ce fléau est en train de plomber le secteur ». Depuis un bon bout de temps, poursuit-il, on a constaté la recrudescence des vols: « les voleurs viennent armés jusqu’aux dents pour prendre vos animaux. Si d’aventure vous voulez vous interposer, ils vous tuent sans hésiter », se dévoile-t-il. Cependant, le président estime qu’il est nécessaire de porter des armes à feu, parce que, dit-il, « le problème est complexe ».













Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos