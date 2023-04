Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Recrutée au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadou Bamba de Touba: Khady Sy, première et unique radio-physicienne en médecine nucléaire et en imagerie médicale au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 07:50 | | 0 commentaire(s)| Trente ans et déjà pionnière en physique de l’imagerie médicale. Khady Sy, étudiante à l'Institut de Technologie Nucléaire Appliquée (ITNA) est la première radio-physicienne en médecine nucléaire et en imagerie médicale au Sénégal. Elle est maintenant recrutée au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadou Bamba de Touba.

Titulaire du Master de Physique Atomique et Nucléaire, Promotion 2017, Khady Sy a obtenu son diplôme de physique médicale au Centre International de Physique Théorique (ICTP) à Trieste en Italie. Il s’agit d’un Master d’études avancées de deux ans, entièrement en anglais pour une qualification en physique médicale.



Cette formation lui a permis d'acquérir des connaissances approfondies sur les pratiques cliniques afin de guider le diagnostic médical. Aujourd’hui, recrutée comme radio-physicienne au tout nouveau CHN Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, elle avait suivi auparavant des stages pratiques dans différents départements de radiologie tels que SAMU Municipal et Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Il s’y ajoute une formation de base en radiothérapie à l’Hôpital Aristide Le Dantec.



Khady est une ancienne élève du lycée Maba Diakhou Ba de Nioro du Rip. Après le Master 1 à la Faculté des Sciences et Technologie (FST), elle fait son Master 2 d’enseignement en Physique-Chimie à la FASTEF.



La native du Saloum a voulu explorer les pistes qui se présentaient encore à elle. En faisant des recherches sur les filières disponibles dans son domaine, l’ex-pensionnaire de l’école primaire de Sarra Thilore Bessane découvre qu’il y a un Master en physique nucléaire à l’ITNA. Cette découverte réveilla en elle, son intérêt pour la physique de l’atome.



Les compétences acquises à l’ITNA ont fait d’elle lauréate dans une conférence internationale organisée par l’ICTP, dans le cadre de l’ASP (African School of Physics) qui avait lieu en Namibie à Windhoek en 2018. En cette même année, elle a eu le privilège d'être sélectionnée pour participer à l'école de LHC (Large Hadron Collider) au Pakistan.



Sur recommandation du directeur de l'ITNA et par appui de l'agent de liaison national (NLO) du Sénégal, elle a bénéficié d’une bourse de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour couvrir sa formation en physique médicale à ICTP. En mars dernier, elle a participé, pour le compte de ITNA, au Salon international de l’entrepreneuriat de la recherche et de l’innovation à l’UCAD. Le projet présenté est classé deuxième.



Aujourd’hui, sa carrière se dessine peu à peu. Inscrite en Doctorat à l’Institut de Technologie Nucléaire Appliquée dans le domaine de la Physique Nucléaire, elle compte devenir enseignant-chercheur à l’université afin d’apporter une contribution substantielle dans la formation pour la prise en charge du cancer au Sénégal. « Chaque année, le taux de mortalité du cancer augmente avec des pourcentages très élevés », regrette Khady Sy qui affiche ainsi, sa détermination à réussir sa thèse et, à apporter son appui à la population.









