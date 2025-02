Recrutement d’un personnel ad hoc : La Direction générale des Impôts et des Domaines dément

Dans un communiqué de presse, elle informe les contribuables et le public qu’elle n’a entamé aucune procédure de recrutement d’un personnel ad hoc, au titre de l’année 2025, contrairement aux fausses allégations relatées dans les réseaux sociaux. La Dgid dénonce ces manœuvres frauduleuses aptes à tromper la vigilance des citoyens. Ainsi, la Dgid invite les populations à la prudence et à ne pas donner suite à ces agissements. Pour plus d’informations, la Dgid invite à appeler aux numéros suivants: 78 831 11 11 /78 851 11 11.



