Recrutement dans la fonction publique: Les handicapés diplômés exigent l’application de la loi d’orientation sociale Les membres de l’Association des handicapés diplômés du Sénégal ont organisé hier une marche pacifique suivie d’un point de presse pour dénoncer leur marginalisation dans les recrutements. par ailleurs, ils ont exigé l’application de la loi d’orientation sociale qui garantit l’égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toutes formes de discrimination.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'As, les handicapés diplômés du Sénégal ont battu le macadam, de la Place de la Nation au rondpoint Rts, pour exiger l’application la loi d’orientation sociale votée depuis 2010 par l’Assemblée nationale. Une loi visant à veiller à l’insertion socio-économique de même que l’intégration sociale des personnes handicapées. Arborant des brassards rouges, en compagnie du mouvement Frapp France Dégage et d’autres mouvements citoyens venus leur prêter main forte, Serigne Guèye, président de l’Association et ses camarades estiment que le régime de Macky Sall continue de faire la sourde oreille à leurs différentes revendications. « On constate que le régime en place n’a aucune empathie pour les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées car, malgré la mise en place de la loi d’orientation sociale relative à la prise en charge et l’intégration des personnes handicapées dans la société, rien n’a été fait parce que si l’Etat avait mis en vigueur ladite loi, nous ne serions pas dans cette situation», peste Serigne Guèye. A l’en croire, l’application de cette loi permettra d’éviter la marginalisation des personnes handicapées qui pourront bénéficier d’une bonne formation, avoir un accès aux soins de santé, aux actions sociales et à la prévention, mais surtout être pris en compte dans les recrutements. «Le 23 septembre dernier, le Président Macky Sall avait donné des instructions à son ministre de la Fonction publique pour le recrutement des handicapés. Une semaine après les directives du chef de l’Etat, nous avons introduit une demande d’audience auprès de la ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr, afin de discuter avec elle sur la coordination et pour la bonne mise en œuvre de cette directive. Malheureusement, nous n’avons reçu aucune suite de sa part », se désole le président de l’Association des Handicapés diplômés du Sénégal qui interpelle directement le Président Macky Sall à prendre en charge ce dossier. «Nous demandons au chef de l’Etat de prendre en charge notre revendication parce que nos démarches précédentes auprès du ministère de la Fonction publique n’ont abouti qu’à des promesses sans lendemain », ajoute Serigne Guèye. D’autant que, poursuit-il, en tant que citoyennes, les personnes handicapées doivent participer à la construction d’un Sénégal meilleur. « La situation des personnes handicapées est plus que difficile. Nous ne mettons pas la pression mais nous savons que si les autorités prennent au sérieux la question, sa résolution ne pourrait pas prendre autant de temps. Nous sommes des citoyens sénégalais qui méritent un meilleur traitement, comme tous les sénégalais », martèle-t-il.



Abondant dans le même sens, le vice-président de ladite Association, Cheikh Dramé, regrette le fait que l’Etat ne prenne pas en compte dans ses recrutements les personnes handicapées. «Le gouvernement n’a pas la volonté de régler notre revendication, car l’Etat dispose de plusieurs voies pour insérer les personnes handicapées. On a aujourd’hui le Train express régional (Ter) ou les bus Dakar Dem Dikk qui ne demandent même pas de diplôme», clamet-il.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook