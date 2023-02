Recrutement de 2 000 jeunes au Port Autonome de Dakar : Le PM Amadou Bâ tresse des lauriers à Mountaga Sy

En droite ligne avec la vision du Président Macky Sall, le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Mountaga Sy, joue visiblement sa partition dans le programme « XëyuNdaw Ñi ». Et pour cause, pour combler le gap causé par l’accélération du rythme du travail dans la boîte, l’ancien patron de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a recruté 2000 jeunes, qui sont des professionnels formés aux métiers portuaires.



Une cérémonie présidée par le Premier ministre Amadou Bâ, a été organisée hier au Grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, pour remettre aux désormais travailleurs du Port, leurs attestations. Sous les applaudissements de l’assistance, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage à Mountaga Sy.



« Tu mérites cette salve d’applaudissements. Je sais que tu veux travailler et je sais que tu aimes travailler. La mise en œuvre d’un plan d’urgence dont je suis en charge du suivi, a, d’ores et déjà, supprimé les attentes en rade et rétabli une situation d’équilibre saluée par tous les acteurs économiques. C’est le lieu pour moi de féliciter tout particulièrement, le Directeur général du port pour son engagement, sa compétence, sa loyauté et sa rigueur », a déclaré Amadou Bâ, en présence du ministre du Travail Samba Sy, de son homologue de la Jeunesse Pape Malick Ndour, ainsi que le président du Conseil national du Patronat (CNP), Baïdy Agne.



Alliant l’utile à l’agréable, Youssou Ndour a égayé la salle, avec des sonorités musicales qui font la promotion de la citoyenneté. Il faut rappeler que lors du Conseil national sur la consommation, le chef de l’Etat a décerné un satisfecit à Mountaga Sy, pour les performances record accomplies en un mois de service au Port autonome de Dakar.



« Des avancées significatives sont réalisées ces dernières semaines, dans le cadre de la décongestion et du fonctionnement à feu continu du Port autonome de Dakar. Ce qui aura des incidences positives et notables sur les prix. Là aussi je tiens à féliciter le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar et tous les acteurs portuaires qui ont travaillé pour décongestionner et réduire les temps de transit des navires qui sont en rade », avait déclaré Macky Sall.