Recrutement de nervis : Seydi Gassama met en garde les élus tentés par une certaine proposition...

Déplorant cette posture présidentielle, Seydi Gassama estime que cette mission que Macky Sall cherche à assigner aux maires et autres présidents de conseils départementaux n’est pas de leur prérogative d’autant que, souligne-t-il, cela signifierait s’organiser en milice privée pour faire la loi.



« Les forces de défense et de sécurité républicaines sont les seules habilitées, de par la loi, à mener des opérations de maintien de l’ordre, à assurer la sécurité des personnes et des biens en observant les normes et standards internationaux en la matière.



Tout maire ou président de conseil départemental qui recrutera des milices privées ou nervis pour s’acquitter de ces tâches sera tenu personnellement responsable des violations des droits humains qu’ils pourraient commettre devant la justice nationale et internationale », déclare-t-il.



Pour rappel, l’avocat d’Ousmane SONKO, le franco-espagnol Juan Branco a déposé une plainte pour crimes contre l’humanité devant la CPI contre des responsables de la majorité, des ministres et des nervis.



Walf-groupe.com