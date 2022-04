Recrutement de receveurs et de conducteurs: Dakar Dem Dikk dément et précise

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué parvenu à Leral, la société Dakar Dem Dikk (DDD) dément les informations faisant état dans les réseaux sociaux, d'un recrutement de receveurs et de conducteurs dans ladite structure.



" La Direction générale informe qu'elle n'est pas à l'origine de cette annonce et rappelle à la même occasion, qu'elle ne communique qu'à travers ses supports officiels ", poursuit le document.



DDD condamne de la manière la plus ferme, cette tentative de manipulation de l'opinion visant à porter atteinte à son image.

