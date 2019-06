Recrutement massif: Bibi Baldé nettoie La Poste

Abdoulaye Bibi Baldé qui a remplacé Ciré DIA à la tête de la Poste, n’a pas mis du temps pour lancer le grand curage. Dans une note, l’ancien ministre demande à de nombreux travailleurs de cesser leurs activités au sein de l’entreprise publique.



Dernièrement, Thierno Alassane Sall décriait le « gangstérisme économique » érigé en mode de gestion de cette société publique. Selon ministre de l’Energie, « entre 2012 et 2019, les effectifs sont passés de 2000 à près de 4000. Des gens sont recrutés et arrivés au bureau, ils n’ont même pas où s’asseoir ».



Avec cette note de service, il semble qu’Abdoulaye Bibi Baldé veuille mettre de l’ordre.



