Recrutés par Aibd SA après des années de service : Emotion et soulagement pour 161 prestataires des Ex-ADS Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2023 à 20:50 | | 0 commentaire(s)| M. Abdoulaye Dièye, Directeur général de AIBD SA, soulage 161 prestations des ex-Ads. Ces travailleurs qui ont comptabilisé entre 10 et 32 ans de service comme prestataires, viennent d'être recrutés avec des Contrats à Durée Indéterminée, suite à une instruction du président de la République, S.E.M. Macky Sall.

« Ce sont des travailleurs de valeur, qui ont toujours accompagné le Chef de l’Etat dans sa volonté de faire du Sénégal un hub aérien. Le président de la République a demandé à ce qu’ils soient régularisés. Nous avons exécuté son instruction », a déclaré Abdoulaye Dièye, lors de la cérémonie de remerciements organisée à l’initiative de ces désormais ex-prestataires.



M. Abdoulaye Dièye a remercié ses prédécesseurs, qui avaient à cœur de régler cette vieille revendication des partenaires sociaux et invité les nouvelles recrues à continuer à travailler avec abnégation et dévouement, pour la réussite des projets.



Un appel bien accueilli par ses interlocuteurs. « Nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous sommes animés par une immense joie », a dit Apollinaire Manga, qui a suivi la réunion depuis Cap-Skirring, par la magie des Technologies de l’information et de la communication. « C’est un geste d’une grande portée pour nous. Nous sommes soulagés après des années dans la précarité », a, de son côté, dit Souleymane Diatta de la zone Est, à Tambacounda.



Même sentiment du côté de Saint-Louis, où les nouvelles recrues autour de leur commandant, Mme Moussokro Camara Fall, ont remercié le président de la République, le ministre des Transports Aeriens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires ainsi que le Directeur général de AIBD SA.















