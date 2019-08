Récurrence des accidents sur l'axe Fatick - Diosmone: L’expert Ibrahima Ndongo évoque l’état de la route

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Une récurrence des accidents graves de circulation a été constatée sur la route de Fatick. Souvent, c’est des accidents très mortels qui sont enregistrés sur cette route. Mais,* l’expert en circulation routière, Ibrahima Ndongo explique le phénomène par l’état de la route. « De Diosmone à Fatick, Dakar-Bamako, Dakar-Kaolack, Dakar-Ziguinchor, Dakar-Bissau, Dakar-Gambie enregistre quotidiennement le passage entre 600 et 700 camions », a constaté l’expert Ibrahima Ndongo au micro de la RFM.



Alors qu’avec l’état de la route, certains conducteurs de véhicules particuliers, moins préparés à la tâche, peuvent peut-être trahi par les creux qui sont souvent sur ces axes. « Souvent, c’est des routes étroites. Même s’il y a des lignes continues et discontinues, il y a toujours, la présence des charrettes et autres qui circulent en période hivernale sans lumière », a-t-il expliqué.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos