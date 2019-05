Recyclage gouvernemental: Mahmoud Saleh et Mbaye Ndiaye reconduits

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019

Le président de la République, Macky Sall poursuit son opération recyclage, après avoir limogé ses collaborateurs lors de la formation du gouvernement acte 2. Ainsi, il a fait revenir au Palais Mahmoud Saleh et Mbaye Ndiaye.



D’après L’Observateur, ses deux compagnons ont tous été reconduits à leur poste de ministres d’Etat. Ils ont rejoint dans ce gouvernement d’autres proches comme Coumba Ndoffène Diouf, Mor Ngom et El Hadji Ousseynou Diouf.













Leral

