Reddition des comptes : Un ancien ministre aurait remboursé une très forte somme d’argent

Ousmane Sonko l’avait annoncée pour cette semaine et le peuple sénégalais attend. Le démarrage de la reddition des comptes pour faire rendre gorge aux détourneurs de l’ancien régime, est imminent.



Les redoutables magistrats du Pool judiciaire financier vont entrer en action et bientôt, les premières convocations voire les mandats d’amener, seront lancés. Pour éviter un inévitable emprisonnement, des dignitaires de l’ancien régime ont déjà entrepris de transiger.



Parmi eux, un ancien ministre, originaire de la capitale (nous ne voulons pas donner trop de détails !) et cité dans le casse du siècle, est déjà passé à la caisse, en « remboursant » une très forte somme d’argent provenant de ses rapines. On préfère s’en arrêter là pour le moment.











Le Témoin