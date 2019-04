Redéploiement: Seydou Guèye annoncé au Coud, Birima Mangara à l’Artp On s’y attendait, l’ex-secrétaire général et porte-parole du gouvernement devrait bientôt être redéployé sur une autre station. Plus exactement au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), selon "L’Observateur", où il devrait remplacer Cheikhou Oumar Hanne, nouveau ministre de l’Enseignement supérieur. Idem pour l'ancien ministre du Budget, Birima Mangara, qui devrait, lui, atterrir à la Direction générale de l'Artp. Un poste vacant depuis la nomination d'Abdou Karim Sall comme ministre de l'Environnement, révèle la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos