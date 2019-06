Redevances impayées : Barthélémy Dias fait condamner le Crédit mutuel à lui payer plus de 50 millions de francs Cfa Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a obtenu gain de cause face au Crédit mutuel sénégalais. Barthélémy Dias qui exige que les établissements privés, parkings et autres panneaux publicitaires établis dans sa commune, paient des redevances à sa mairie, a contraint le Crédit mutuel à lui payer plus de 50 millions de francs Cfa.

C’est ce qui ressort, en tout cas, de la décision du juge, rendue hier, après une plainte déposée à la première Chambre civile et commerciale du Tribunal du Commerce de Dakar, selon Les Echos.



Le Crédit mutuel a été ainsi condamné à verser à la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur, 50 612 400 FCFA, à titre de redevances allant de la période de 2010 à 2018. L’établissement financier devra également payer des dommages et intérêts estimés à 2 millions de francs Cfa.



Barthélémy Dias avait cassé, nuitamment, des panneaux publicitaires établis sur sa commune, appartenant à Bougane Guèye Dany. L’affaire avait atterri devant le juge correctionnel, qui avait relaxé l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur, rappelle le journal.

