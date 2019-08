Redressement : le Fisc ne lâche pas Me Ciré Clédor Ly Me Ciré Clédor Ly, L’avocat de Karim Wade et Khalifa Sall, n’en a pas encore fini avec le Fisc. Et pour cause, visé par un redressement fiscal, l’avocat qui avait contesté la saisie opérée sur ses comptes devant le tribunal, a vu le juge des référés ordonner, dans une décision rendue le 23 août dernier, la continuation des poursuites après cantonnement de la saisie à la somme de 34,456 millions de Fcfa, rapporte Libération dans sa livraison du jour.

