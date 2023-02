Réduction des émissions à l’échelle du globe : L’Ocde lance un nouveau forum

Selon un communiqué de presse, au cours des deux derniers jours, 607 hauts responsables de l’administration et délégués représentant 103 pays et territoires et 9 organisations, dont des organisations internationales, ont examiné les moyens d’augmenter l’effort de réduction des émissions à l’échelle mondiale à l’occasion de la réunion inaugurale du Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone (Forum inclusif).



«Le Forum inclusif est une initiative qui vise à améliorer l’impact global des efforts de réduction des émissions à l’échelle de la planète en favorisant pour cela le partage de données et d’informations, l’apprentissage mutuel fondé sur des éléments probants et le dialogue multilatéral inclusif. Il réunit les perspectives stratégiques pertinentes d’un grand nombre de pays à travers le monde, participant sur un pied d’égalité, pour établir un inventaire des différentes approches d’atténuation des émissions de carbone et estimer leur efficacité », lit-on dans le communiqué.



Au cours de la réunion inaugurale du Forum inclusif des 9 et 10 février, un large éventail d’économies avancées, émergentes et en

développement étaient rassemblées pour donner corps à l’initiative et examiner les approches à suivre pour répertorier les différents

trains de mesures d’atténuation des émissions de carbone déjà en place et leur effet combiné sur les émissions mondiales. Les pays

ayant participé à cette réunion inaugurale du Forum inclusif totalisent ensemble plus de 90% du PIB mondial et autour de 85% des

émissions mondiales.



« Les pays à travers le monde sont déterminés à agir sur le front du changement climatique et sont de plus en plus nombreux à s’engager à atteindre des objectifs plus ambitieux. Du fait de la diversité des situations nationales ou régionales, les différents pays et

territoires ont recours à des panoplies de mesures différentes pour réduire leurs émissions. Toutefois, notre objectif mondial commun de neutralité des émissions exige que nous conjuguions nos efforts », a déclaré le secrétaire général de l’Ocde, Mathias Cormann.



Selon lui, le Forum inclusif favorisera le partage de données et d’informations surNles politiques de réduction des émissions ainsi que l’apprentissageNmutuel fondé sur des éléments probants, et offrira une plateforme inclusive de dialogue multilatéral, conçue pour aider à optimiser l’impact global des efforts déployés par chaque pays pour réduire les émissions.



En date du 30 janvier 2023, précise-t-on, 133 pays avaient adopté des objectifs de neutralité carbone. Conformément aux principes du cadre multilatéral de l’action climatique définis dans l’Accord de Paris, la lutte contre le changement climatique prend la forme de mesures diverses, adaptées aux spécificités nationales. L’enjeu essentiel est de faire en sorte que tous ces efforts distincts de réduction des émissions soient globalement aussi efficaces que possible à l’échelle mondiale.



Le Forum inclusif aidera les décideurs publics à présenter et définir les bonnes pratiques, et à adopter et adapter les politiques d’atténuation qui correspondent le mieux aux objectifs et aux spécificités nationales. Les informations qu’il produira, de grande

qualité et de nature comparable, peuvent en retour encourager le dialogue dans d’autres contextes internationaux.



