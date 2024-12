Réduction des risques d’investissement : Le Fonds de solidarité africain et Atidi signent un accord de coopération

Selon un communiqué de presse, cet accord, établit un cadre de coopération pour soutenir des projets d'infrastructure et de développement économique dans les États membres communs aux deux institutions (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo), tout en contribuant à la réduction des risques pour les investisseurs, entreprises et prêteurs souhaitant s'engager en Afrique.



Les objectifs principaux de cette collaboration incluent la promotion de solutions d'atténuation des risques des deux organisations pour les transactions commerciales et d'investissement; le soutien aux énergies renouvelables et aux infrastructures dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et le développement des capacités professionnelles et l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique.

«Cet accord marque une étape importante dans la promotion du développement durable en Afrique. Nous unissons nos efforts pour stimuler les investissements et encourager la croissance économique sur le continent, tout en assurant un environnement sécurisé pour les investisseurs », a déclaré Abdourahmane Diallo, Directeur général du Fsa.



«Ce partenariat nous permet de renforcer notre offre de solutions concrètes et adaptées aux défis économiques de l'Afrique, notamment en réduisant les risques qui freinent souvent l'investissement. De plus, il symbolise la nécessaire collaboration entre institution multilatérales pour faciliter le financement du développement de notre continent. Ensemble, nous contribuerons à créer un avenir prospère pour les États membres et les entreprises africaines », a ajouté Manuel Moses, Directeur général de Atidi.



Ce protocole d'accord symbolise un tournant pour les deux institutions, engagées à travailler de manière coordonnée pour renforcer le commerce intra-africain, encourager l'investissement dans des projets structurants, et favoriser le développement économique sur tout le continent.

