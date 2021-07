Réduction du taux de chômage : Le Sénégal a connu des avancées notoires Sur la question liée au chômage, le Sénégal a obtenu la mention «mieux», d’après le nouveau bulletin d’Afrobaromètre sur les ODD. Bien que le pays progresse dans la réduction du chômage, l’enquête révèle cependant que «l’écart entre les sexes en matière de chômage s’aggrave». L’As

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Le bulletin ODD d’Afrobaromètre, qui fournit des évaluations des citoyens sur les progrès du Sénégal sur des aspects importants des ODD des Nations unies, démontre également des progrès sur l’égalité des sexes dans le contrôle financier, mais une régression partielle en ce qui concerne l’égalité des sexes dans l’utilisation des technologies.



«Le pays montre des progrès mitigés en matière d’accès à l’eau potable et aux infrastructures, ainsi que par rapport à la confiance dans les institutions de l’État», indiquent les enquêteurs du CRES.



Sur les questions relatives à l’éducation et à la sensibilisation, l’étude montre que le Sénégal a connu quelques avancées. Mais les choses empirent sur plusieurs autres indicateurs, notamment la pauvreté, la faim, l’accès aux soins médicaux, les inégalités, et la corruption perçue de l’État, si l’on se fie toujours au même rapport.



Cependant, il convient de rappeler que le gouvernement est en train de faire une batterie de réformes dans la réduction contre le chômage.



En atteste la décision du chef de l’Etat de débloquer 150 milliards Fcfa, dont 80 alloués au recrutement de 65.000 jeunes dans les domaines de l’éducation, de la reforestation, de l’hygiène publique, de la sécurité et de la construction routière. Une décision qui entre dans son programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion économique des jeunes. Au total, c’est au moins 450 milliards Fcfa qui seront dépensés par l’État sur une durée de 3 ans.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos