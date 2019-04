Réduction du train de vie de l'Etat : Abdoul Mbaye lance une nouvelle pique à Macky Sall Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), a régi suite à la décision prise Conseil des ministres de réduire, au strict minimum, le train de vie de l'Etat. Abdoul Mbaye se félicite de la rationalisation des véhicules du service public.

« Bravo au Conseil des ministres qui a décidé #rationalisation_des_véhicules_du_secteur_public comme en avril 2012... Dommage de ne pas interdire son utilisation pendant les campagnes électorales au profit de @Macky_Sall et de son parti », a écrit l’ancien Premier sur Twitter.



