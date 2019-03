Réélection de Macky Sall : Diop Sy félicite les militants et appelle à un espace politique pacifié Le leader de la CPJE NAAY LEER a fait face à la presse ce mardi, pour féliciter les militants et sympathisants de son mouvement après la réélection du Président Macky Sall. « La rencontre d’aujourd’hui est l’apothéose d’un engagement sans faille pour la réélection au premier tour du Président Macky Sall », a dit Demba Diop Sy dans son discours préliminaire. Le député a rappelé le travail de terrain acharné basé sur le porte-à-porte, la remise de dépliants retraçant le bilan du candidat Macky Sall et l’explication de son programme, que ses militants ont effectué pendant la campagne électorale. « Le CPJE s’est engagé sur le plan national pour une victoire écrasante de notre candidat », a-t-il, en effet, indiqué. Et de souligner, « nous soutenons l’engagement du Président de la République dans sa magnanimité et sa grandeur pour favoriser la pacification de l’espace politique, garante de la stabilité ».

