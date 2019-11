Réélu secrétaire général du Sutsas: Mballo Dia Thiam contesté A peine réélu après le dernier congrès du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas), lors du 9e congrès du syndicat, Mballo Dia Thiam est contesté, notamment par la section Sutsas de l’hôpital Principal de Dakar.

« Le Sutsas doit être dirigé par un membre actif et en activité et non par un retraité. Mballo Dia Thiam est à la retraite, nous lui demandons solennellement de quitter le syndicat. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des syndicalistes », a déclaré Mamour Ndao, secrétaire général du Sutsas de l’hôpital Principal de Dakar sur la RFM.



Réagissant sur la même chaîne, Mballo Dia Thiam a tenté de minimiser les choses. « Le congrès est derrière nous et j’ai été élu Secrétaire général. Ce qu’ils disent n’a aucune base légale », a-t-il déclaré.



Mballo Dia Thiam a été accusé d’avoir tripatouillé les listes lors de son élection à l’occasion du 9e congrès du Sutsas, par ses adversaires. il a été également copieusement hué.

