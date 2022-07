Réfection de la route d'entrée de Liberté 5 : le Président Macky Sall satisfait une vieille doléance des populations

L’ancien Coordonnateur de la Jeunesse Libérale de Dakar, Monsieur Alboury Diop, cadre au Port de Dakar, a aidé les populations de la SICAP précisément de Liberté 5 à obtenir la satisfaction d’une très vieille doléance de plus de 20 ans concernant la réfection de la route entrée principale de la cité. Selon Babacar Sarr, responsable des jeunes du quartier « la réfection de cette allée restera un point déterminant pour le vote des habitants du quartier ». Suite à son audience du jeudi 21 juillet avec le Président Macky Sall, Alboury Diop a accepté de travailler aux côtés du président de la République pour le triomphe de Benno Bokk Yaakaar à Dakar. C’est dans ce cadre qu’il a décidé de prendre en charge cette vieille doléance des populations de Liberté 5.



L’information fut remontée au niveau du ministre conseiller Abdou Aziz Mbaye, qui a immédiatement saisi l’AGEROUTE. Ce lundi 25 juillet, les populations de Liberté 5 ont été réveillées par les bruits des engins de l’AGEROUTE qui ont réfectionné cet important tronçon qui permet à ce quartier de se connecter à toutes les rues de la zone et aux populations riveraines de pouvoir sortir et entrer tranquillement à leurs domiciles. L’engagement d’Alboury Diop a été salué par les populations, notamment les responsables des jeunes de BBY de Liberté 5 et des riverains tout court, puisque cette doléance n’a jamais été prise en charge par les responsables politiques de la localité. D’ailleurs, ces populations ont affiché leur détermination à suivre les choix politiques du leader Alboury Diop.



L’action politique de l’ancien chef de cabinet du ministre Aliou Sow s’est poursuivie pour la distribution de plus de 15.000 spécimens dans ces différents quartiers durant les 2 jours de sensibilisation. Ces actions vont se prolonger durant la semaine dans les quartiers comme Parcelles Assainies, Patte d’Oie, Biscuiterie, HLM, Grand Yoffnet Dieuppeul. Les jeunes et les femmes s’engagent à se mobiliser pour une victoire de BBY derrière leur mentor.