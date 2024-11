Réformes au Sénégal : Plus de 80 projets de Loi prêts pour la nouvelle Législature

Avec la victoire écrasante de PASTEF aux élections législatives du 17 novembre, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, peut désormais dérouler son programme de réformes.



Cheikh Oumar Diagne, directeur des Moyens généraux de la Présidence, a annoncé à ce titre, que plus de 80 projets de loi sont prêts à être soumis à l'Assemblée nationale, pour impulser une transformation systémique du Sénégal.



Selon lui, ces projets, qui étaient en attente de la législature actuelle, sont désormais prêts à être présentés dès que les députés de la nouvelle majorité, issue des législatives du 17 novembre, seront installés, informe "LeSoleil-Digital".



Dans une sortie médiatique sur l’émission "Débat de fond" sur la 2stv du 20 novembre 2024, Cheikh Oumar Diagne en a fait l’annonce : « Il y a plus de quatre-vingts (80) projets de loi qui sont déjà prêts. Il ne manquait qu’une législature sérieuse qui mettait en avant les intérêts du Sénégal et des Sénégalais, qui empêchait son passage à l’Assemblée nationale ».



Il a ajouté que ces projets de loi sont désormais prêts à être soumis à cette 15e législature, qui sera installée dans les prochains jours. « Les choses vont pleuvoir dans les prochains jours. Il suffit de lire les communiqués du Conseil des ministres, les examens de projets de loi proposés par les ministres, pour comprendre que tout est déjà prêt. »



Suite à la large victoire de PASTEF lors des élections législatives du 17 novembre, le Président Bassirou Diomaye Faye dispose désormais d'une majorité confortable à Assemblée nationale, pour dérouler son programme de réformes. Le parti présidentiel, possède désormais une majorité absolue pour opérer les ruptures nécessaires promises aux Sénégalais, nous dit la même source.



Cheikh Oumar Diagne a insisté sur le fait que « les semaines à venir, seront vraiment intenses pour les nouveaux députés ». « On a du pain sur la planche. Il y a des urgences dans ce pays et on n’a pas de temps à perdre », ajoute-t-il, appelant les Sénégalais à accompagner le gouvernement.