Refus de jouer sous l'effigie LGBT : Valérie Pécresse à charge contre Idrissa Gana, les réseaux sociaux s’érigent en bouclier pour lui

«Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction!», a publié Valérie Pécresse sur sa page Facebook.



Si la presse et des hommes politiques de l’hexagonale ont décidé de ne faire aucun cadeau à Idrissa Gana Gueye, au Sénégal, le lion peut compter sur le soutien de ses compatriotes. Les réseaux sociaux sont inondés par des messages de soutien.



"L’attaque imbécile de Valérie Pécresse contre Idrissa Gana Guèye est le reflet parfait d’une intolérance crasseuse. Notre compatriote-footballeur devra être mentalement fort pour résister à la meute pro-gay qui s’abat déjà sur lui, avec le soutien-relais du spectre politico-médiatique français dont le programme se résume à Burkini-Immigration-Foulard-Sécurité et tutti quanti", a publié le journaliste Momar Dieng sur facebook.



Il souligne qu'aujourd'hui, Gana Guèye a besoin du soutien de tous ceux et toutes celles, musulmans ou non, qui pensent que la liberté de conscience de chaque individu est sacrée.

