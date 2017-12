Refus de rebaptiser l’AIDB à son nom : Me Wade a-t-il (encore) cédé à la pression Karim ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017

Depuis quelque jour, Me Wade affirme urbi et orbi qu’il ne souhaite que l’AIBD porte son nom au lieu de celui de blaise Diagne. Ce, après des informations selon laquelle Macky Sall aurait fait l’offre de rebaptiser l’aéroport à son nom. En vérité, le Président Sall n’a jamais fait cette offre, selon Libération.



«De bonnes volontés sont venues évoquer cette éventualité avec lui, arguant que ce serait un beau geste. Macky Sall d’affirmer que cela ne le gênait pas du tout. Un important travail serai par la suite abattu dans l’ombre par Mouhamed Saleh et Madické Niang », explique le journal, qui souligne que « lorsqu’il a été informé, Wade était… ravi par l’idée et avait même parle aux leaders réunis autour du front de l’opposition ».



Mieux, poursuit le canard, le pape du Sopi avait même affirme à Oumar Sarr et Cie qu’il allait convoquer une réunion du Comité directeur, qui se penchera sur la question. Informé, Karim Wade qui épie les moindres faits et gestes de son père grâce à ses multiples taupes, a tout bousillé depuis Doha, en « retournant » complètement son père.



Selon toujours Libération, c’est aussi la même chose qui s’est passée avec le dialogue politique. Wade était bien partant et n’avait pas hésité à demander à Macky Sall , via Saleh toujours, un hélico pour aller à Touba. Mais une fois dans la ville Sainte, Me Wade, toujours à la dictée de son fils, a complètement changé de position en tirant sur tout ce qui bouge …









Leral.net

