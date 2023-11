Refus de recevoir au stade Lat Dior : la LSFP inflige une amende à Diambars et la déclare forfait Sudquotidien.sn-Après trois semaines de désaccord et de dialogue de sourd avec Génération Foot et Diambars, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a publié ses premières sanctions à l’endroit. A travers sa commission de discipline, elle vient d’infliger une amende de 300.000 FCFA à Diambars FC, déclaré forfait (3-0) contre Sonacos lors de la 2e journée de Ligue 1.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

La Ligue sénégalaise de football professionnel a publié hier, mardi 14 novembre, un communiqué annonçant des sanctions à l’endroit de l’équipe du Diambars, qui a refusé de recevoir Sonacos au stade Lat Dior de Thiès pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.



Ce refus va à l’encontre de la décision prise au début de la nouvelle saison de Ligue par la Fédération sénégalaise de football, obligeant les centres et les académies de ne plus recevoir les matchs dans leurs installations. Outre le club de Saly, cette mesure touche également l’équipe de Génération Foot.



Lors de la deuxième journée, Diambars qui devait recevoir Sonacos à Thiès, a été contraint de déclarer forfait le 5 novembre dernier.



Dans sa décision, la commission de discipline souligne qu’«il résulte du rapport complémentaire de l’arbitre et du rapport du commissaire de match que le match Diambars–Sonacos, comptant pour la 2ème journée du championnat de football professionnel de Ligue 1, prévu le dimanche 05 Novembre 2023 au stade Lat Dior de Thiès, n’a pas eu lieu.



Diambars ne s’étant pas présenté au coup d’envoi du match prévu à 16 heures 30 minutes, l’arbitre a, après observation d’un «temps de battement» de 15 min, procédé aux formalités administratives en présence du commissaire de match et constaté l’absence de Diambars».



Par conséquent, la LSFP d’invoquer l’article 31 du Code disciplinaire qui énonce que les équipes sanctionnées par un forfait sont réputées avoir perdu la rencontre par 3-0. Ce qui est assortie d’une amande



«Diambars perd par forfait la rencontre contre Sonacos comptant pour la deuxième journée du championnat professionnel de Ligue 1 de la saison 2023/2024 ; Sonacos est déclarée vainqueur de la rencontre sur le score de trois buts à zéro. Une amende de 300.000 F CFA est infligée à Diambars.



La commission de discipline précise que Diambars est informée et qu’il dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel conformément aux dispositions combinées des articles 125 et 127 du Code Disciplinaire», lit-on sur le document de la ligue pro.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook