Refus de répondre à le justice de Sonko: Abdou Karim Fofana, Ministre et porte-parole du gouvernement parle de comportement anti-républicain Le ministre et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, invité de « RFM matin » de ce lundi, a réagi sur le refus du Pastef de ne plus déférer aux convocations de la justice. Il considère que cette attitude d’Ousmane Sonko est « anti-républicaine ».

Le Ministre et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana indique que quoi qu’il en coûte, l’État sera debout pour assurer ses missions régaliennes. « C’est une attitude d’irresponsabilité, une attitude de défaillance vis-à-vis de nos institutions. Il y a quelques semaines, Ousmane Sonko a eu une décision qui lui était favorable et raison pour laquelle, il n’a pas craché sur cette décision.



Cette même justice a prévu des voies de recours pour ceux qui ne sont pas satisfaits des décisions judiciaires. Il refuse d’aller répondre. C’est incohérent. Il y a eu des jours où il est allé répondre et des jours où il ne l’a pas fait. Donc, la justice continuera de fonctionner, malgré les manipulations et tentatives de diversion de Sonko.



Quant au déferrement d’Ousmane Sonko devant la justice, ce n’est pas du ressort de l’Exécutif. C’est du ressort de la justice. « Je ne vais pas m’exprimer sur ce sujet. Mais en tout état de cause, un homme d’État, un républicain, doit respecter les institutions de la République. Parce qu’on ne peut pas comprendre que lorsque la justice vous donne une décision qui vous est favorable, vous approuvez et dans le cas contraire, vous boycottez. C’est parce que, vous êtes inconséquent et incohérent envers vous-même. De toute façon, la justice est là et va continuer à faire sa mission régalienne quoiqu’il en coûte », a conclu le Ministre.



