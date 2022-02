Refus de visa: Sa vidéo publiée sur Leral, Pape Sidy Fall obtient gain de cause Pape Sidy Fall a eu gain de cause, après la vidéo publiée sur Leral pour protester contre les lenteurs au niveau de l'Ambassade de France. Soit le visa est rejeté, soit il est accordé mais avec un délai forclos. Non sans oublier le silence radio par les services de l'ambassade. Il a en a profité pour remercier les populations qui ont porté le combat pour lui et les autres. Si une demande est rejetée avec un dossier bien fait, ou un visa d'urgence, vous pouvez contacter Leral à l'adresse suivante: rg@leral.net

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022



