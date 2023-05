Refus du contrôle de la gestion des milliards de l'Assemblée nationale : La virulente lettre de Guy Marius Sagna à son président Je vous informe que j'ai interpellé le gouvernement de Macky Sall et le président de l'Assemblée nationale.



Ci-dessous, la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale : refus du président de l'Assemblée nationale du contrôle de la gestion des milliards de l'Assemblée nationale.



Guy Marius Sagna, député de la XIVe législature,

Premier vice-président de la commission de comptabilité et de contrôle du budget de l'Assemblée nationale



Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

A Monsieur le Président de l'Assemblée nationale



Objet: refus du président de l'Assemblée nationale du contrôle de la gestion des milliards de l'Assemblée nationale



Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,

Monsieur le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, vous avez accueilli il y a quelques, jours le président de l'assemblée populaire nationale de Chine. Qu'est-ce que cela vous a fait d'accueillir quelqu'un qui est connu pour avoir été l'inspirateur » du plan de lutte contre la corruption lancée par le président Xi Jinping, ayant permis d'épingler plis de 300.000 personnes reconnues coupables d'actes de corruption, vous le président d'une assemblée nationale corrompue du Sénégal ?



Oui, l'Assemblée nationale dont vous êtes le président - fantoche - est corrompue. Corrompue car gâtée, décomposée, altérée, dénaturée...car refusant depuis le 12 septembre 2022, de s'auto-contrôler, refusant de contrôler la gestion par l'Assemblée nationale, des deniers que le peuple sénégalais souverain lui a octroyés.



Je vous avais écrit le 22 février 2023 au sujet de cette grande forfaiture, inacceptable dans un des 25 pays les plus pauvres de la planète, intolérable dans un pays - le Sénégal - qui vit aussi de la charité d'autres pays.



Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale (RIAN), tous les trimestres, la Commission de Comptabilité et de Contrôle du budget de l'assemblée nationale devait recevoir un rapport des questeurs.



De même, la Commission de comptabilité et de contrôle du budget de l'Assemblée nationale doit, sur la base des rapports et documents comptables reçus, élaborer et présenter des rapports trimestriels sur la gestion des milliards du budget de l'Assemblée nationale.



Le maintien dans la léthargie de cette commission, dont les membres sont les commissaires aux comptes de l'Assemblée nationale, est, en effet, une altération, une dégradation et une corruption de l'Assemblée nationale.



Monsieur le président, que cache votre complicité avec votre camarade de parti (APR), président de la Commission de comptabilité et de contrôle du budget de l'Assemblée nationale, qui n'a jamais convoqué de réunion de la Commission de comptabilité et de contrôle du budget de l'Assemblée nationale?



Monsieur le président, quelle autorité et dignité l'Assemblée nationale du Sénégal peut-elle avoir, pour contrôler le gouvernement du Sénégal, elle qui refuse qu'on la contrôle ?



Votre silence complice ne me découragera jamais dans la lutte pour la gestion démocratique de l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce, la gestion démocratique des deniers publics que le peuple sénégalais a votés comme budget pour l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, après ma lettre interpellative du 22 février 2023, face à la léthargie de la Commission comptabilité et contrôle du budget de l'Assemblée nationale, je vous écris à nouveau, trois mois après, pour vous dire que ce sont de pareils comportements à l'Assemblée nationale, dans les ministères, les directions...qui appauvrissent aussi le Sénégal.



Oui, le Sénégal n'est pas pauvre, il est appauvri par des gens comme vous, qui refusent de rendre des comptes de la gestion des deniers publics du peuple sénégalais.











Guy Marius Sagna

Député de la XIVe législature

Premier vice-président de la Commission de comptabilité et de contrôle du budget de l'Assemblée nationale



