Refus du recteur d'un symposium de Awalé à l'Ucad : Dr Abdourahmane Diouf regrette

Pourtant, d’après Dr Diouf, les panelistes, en majorité, sont des professeurs à l'Ucad et les autres viennent d'autres universités du pays. Il constate pour le regretter que le refus du recteur n’est même pas motivé.



Le président de Awalé espère que ce recteur passera, comme tous ceux qui ont un mandat public, et que d’autres, plus républicains, les remplaceront. Dr Abdourahmane Diouf souligne que l'université est un espace de liberté que les petits calculs politiciens ne doivent pas rétrécir. Il considère la décision du recteur comme arbitraire.



Dr Diouf informe qu’il a déjà réservé une autre salle pour débattre de la troisième candidature de Macky Sall