Regardez l'expert politologue Yoro Dia : Il y a 18 ans

Dakar est un carrefour de rencontres entre la tradition et la modernité. La ville accuse de forts contrastes sociaux. Les quartiers chics du bord de mer côtoient les quartiers déshérités des banlieues de Pikine, Guédiawaye on Thiaroye. C'est ce contexte disparate d'une ville en pleine ébullition qui est le berceau de l'épanouissement spectaculaire du mouvement hip hop depuis plus d'une décennie. Au début simple imitation d'une mode importée des Etats Unis ou de la France, le rap est maintenant devenu un véritable moyen d'expression pour la jeunesse, un vecteur privilégié de messages politiques et sociaux.