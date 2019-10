Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Regina Daniels : «Mon mari est la personne la plus honnête que je n’ai jamais rencontrée" Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 12:14 | | 0 commentaire(s)| Regina Daniels n’aurait pas encore rencontré une personne plus honnête que son mari Ned Nwoko. Dans une récente interview, la jeune actrice de Nollywood a déclaré qu’elle était tombée amoureuse de son mari à cause de son honnêteté.

«J’ai été attirée par son honnêteté. C’est la personne la plus honnête que je n’ai jamais rencontrée. Bref, j’aime son honnêteté».



Regina Daniels est également revenue sur la raison qui l’a poussé à se marier avec un homme bien plus âgé qu’elle. «En fait, je n’ai jamais aimé traîner avec les gens de mon âge. Je côtoie toujours des personnes beaucoup plus âgées que moi, afin d’apprendre quelque chose d’elles ou des gens beaucoup moins âgés que moi afin de leur apprendre quelque chose».



En ce qui concerne son mariage, Regina Daniels a déclaré qu’elle est plus que jamais épanouie.



«Le mariage ne m’a rien volé parce que quand j’étais célibataire, ma vie consistait à jouer dans les films, aller à l’école et je n’avais pas le temps de faire la fête, mais maintenant que je suis mariée, je peux faire des fêtes comme je le veux. Je peux même dire que j’ai plus de privilèges maintenant que je suis mariée ».



Regina Daniels et Ned Nwoko, 59 ans, se sont mariés en mai à Asaba, dans l’État du Delta. Le mariage a suscité un débat intense sur les médias sociaux en raison de leur grande différence d’âge. Ned Nwoko a presque 40 ans de plus que Regina Daniels.











