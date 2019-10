Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Regina Daniels: Un homme arrêté pour avoir menacé de l’assassiner Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| Opoma Terry, un homme de 24 ans très connu pour avoir envoyé des messages de menace de mort à ses victimes, a été arrêté par la police dans l’État de Lagos au Nigeria. Opoma envoie des messages à ses victimes, menaçant de les assassiner ou de les kidnapper si un certain montant d’argent n’est pas payé. Le suspect, qui venait de rentrer du Ghana, a été arrêté pour avoir tenté de frauder le mari de Regina Daniel, Ned Nwoko, en lui disant qu’il avait été embauché pour assassiner l’actrice, Regina Daniels.



Selon Terry, au début, il avait essayé de faire chanter le chef Nwoko pour un montant de 700.000 Nairas mais plus tard, il changea d’avis et commença à s’ouvrir, au point de lui dire qu’il n’était pas en réalité un assassin, mais un fraudeur d’internet qui a juste besoin de son aide financière pour abandonner cette habitude.



Ned Nwoko, tout en jouant à son jeu, a demandé les détails de son compte et lui a transféré 400.000 nairas. Mais avant cela, il avait déjà alerté la direction de la banque et les agents de sécurité à propos de Terry et il avait été arrêté quand il était allé retirer l’argent.







