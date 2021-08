Règlement de comptes à Jaxaay : Les présumés meurtriers de Fallou Mbaye arrêtés

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Boubacar Ndiaye, âgé de 21 ans, tapissier, domicilié à Malika et Serigne Bara Gningue, menuisier, domicilié à Yeumbeul Ben Barack, ont été interpellés par la police cette nuit vers 1h 30, à Yeumbeul. Ils sont suspectés de meurtre.



Ils seraient les auteurs du meurtre du nommé Fallou Mbaye, le vendredi 06 aout 2021, vers 23H, à l'unité 19 du plan Jaxaay, lors d'une bagarre ayant opposé les susnommés, à des jeunes de Jaxaay pour une affaire de fille.

Selon des sources policières, les mis en cause s’étaient cachés à Touba juste après leur forfait.

C'est cette nuit qu'ils sont revenus à Dakar avant d'être interpellés par la police de Jaxaay.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos