Règlement du passif social: Les ex travailleurs de Sotiba exigent le paiement de leurs arriérés

Lundi 9 Septembre 2024

En conférence de presse, samedi, les ex travailleurs de Sotiba réclament leurs arriérés de salaires. Ils exigent le respect du Protocole de 2010 qui lie l’Etat du Sénégal, la société Domitexka Saloum de Serigne Mboup avec les travailleurs de Sotiba Simpafric et de Sotexka. Une subvention d’un milliard de francs Cfa a été versée par l’Etat pour résoudre le passif social. Le collectif des travailleurs est au regret de constater que ce n’est toujours pas le cas. « Quinze années d’injustice ça suffit. Un nouveau projet ! Oui, encore un, est sorti des star-up avec la coopération allemande. Cependant, lors de la cérémonie de lancement au mois d’août, nulle part le passif n’a été cité », lit-on dans le communiqué, relate "Bes Bi".



Le collectif des travailleurs, sous la conduite d’Ibrahima Dia, avait adressé, le 29 mai 2024, une correspondance au Président Bassirou Diomaye Faye. Le 3 juin 2022, le collectif avait adressé une correspondance au médiateur de la République, Demba Kadji. Ils interpellent encore les nouvelles autorités, pour le paiement de leurs arriérés de salaires

Ndèye Fatou Kébé