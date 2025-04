Règles et origine de la ZLECAf : Les Douanes et secteur privé sénégalais sensibilisés sur ses enjeux et opportunités Un atelier national d’information et de sensibilisation sur les règles d’origine de la Zone de Libre-Échange continentale africaine (ZLECAf) s’est ouvert mardi 8 avril 2025 à Dakar. Cette rencontre stratégique, organisée par les Douanes sénégalaises avec l’appui de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) et le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), vise à harmoniser les connaissances des différents acteurs sur les mécanismes de cette réforme économique majeure.

Selon la cellule de Com’ de nos soldats de l’économie, l’atelier réunit des représentants de l’administration douanière, des services techniques de l’État tels que le ministère du Commerce, ainsi que des membres du secteur privé et des partenaires au développement.



L’objectif est clair : mettre tous les acteurs au même niveau d’information sur les règles d’origine de la ZLECAf, dans le but de faciliter leur mise en œuvre et d’anticiper les mutations économiques liées à l’intégration africaine.



Présidée par Malick Mbaye, Coordonnateur à la Direction générale des Douanes, la cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de Demba Seck, Administrateur technique des règles d’origine à l’OMD, et de Mme Junko Masuda, Représentante résidente et Directrice régionale de la JICA.



Ce rendez-vous a également été l’occasion de célébrer l’engagement des Douanes sénégalaises dans la maîtrise des règles d’origine. Deux de leurs cadres, les Lieutenants-colonels Mame Coumba Lakh et Mouhamadou Dia, ont été officiellement accrédités en tant qu’experts OMD, après avoir suivi avec succès les formations et évaluations requises.



Avec cette initiative, les Douanes sénégalaises réaffirment leur volonté de jouer un rôle central dans la mise en œuvre efficace de la ZLECAf, en dotant les acteurs nationaux des outils nécessaires pour tirer pleinement profit des opportunités offertes par la plus grande zone de libre-échange au monde.



