Régularisation des 5 000 enseignants, formation : Le CERS et le G7 interpellent l'Etat et menacent de perturber les cours

Le collectif des enseignants issus du recrutement spécial (C. E.R.S) et le G7 menacent de paralyser le système éducatif, dès le retour des vacances de Pâques.



Dame Mbodji et ses camarades étalent un chapelet de doléances relatives à la régularisation des 5 000 enseignants issus du recrutement spécial, la publication des résultats de formation des enseignants de l'élémentaire et le démarrage de la formation des professeurs issus du même recrutement.



Sans quoi, la réouverture sera perturbée. Ces propos ont été tenus ce vendredi, lors d'une conférence de presse à Dakar.





