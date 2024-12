Régulation et validation des organes de presse : Le Cnra dénonce l’arrêté du ministre Alioune Sall et veut récupérer ses prérogatives Le Quotidien, dans édition de ce mardi, rapporte que les décisions du ministre de la Communication, Alioune Sall, concernant la reconnaissance des entreprises de presse suscitent des mécontentements au sein de son ministère et du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra). En cause, la mise en place de la Commission d'examen et de validation de la Déclaration des entreprises de presse , créée par l'arrêté n°024462 du 1er octobre 2024, qui est perçue comme une violation du Code de la presse .

Selon des collaborateurs du ministre et un courrier rédigé par le président du Cnra, ce texte confère à la Commission des pouvoirs accordés comme « exorbitants », déclarant ainsi le ministère au-dessus des organes de régulation traditionnels, notamment le Cnra et le Cored .



Ce courrier, divulgué par les services du ministère, souligne que les dossiers validés par la commission devraient suivre un processus légal : avis conforme du Cnra avant toute reconnaissance par le ministère.



Le Quotidien précise que le Cnra recommande au ministre Alioune Sall de rapporter ou de modifier l'arrêté en question. Il rappelle en outre que le Code de la presse prévoit que le ministère délivre les licences après signature d'une convention avec le régulateur audiovisuel.



La situation, qui touche aussi bien la presse écrite que l'audiovisuel, risque d'aggraver les dissensions si aucune mesure corrective n'est prise.



En conclusion, Le Quotidien évoque une crispation croissante au sein du ministère, où des voix s'élèvent pour dénoncer une volonté de contourner les prérogatives du Cnra au détriment des dispositions légales.



