Régulation publicité: Vers une nouvelle loi Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop informe avoir pris un arrêté portant la mise en place de la commission nationale chargée de réfléchir sur ce nouveau code de la publicité.



« Nous sommes en train de travailler à l’élaboration d’un nouveau code de la publicité devant remplacer la loi de 1983 qui est dépassée par l’évolution d’un secteur marqué, notamment, par le numérique et la multiplicité des acteurs », a-t-il déclaré au Soleil. L’objectif de cette loi est de conformer les entreprises aux TICs.

Dimanche 12 Juillet 2020



