Réhabilitation des CEM de Guédiawaye : Aliou Sall exhorte à l'accélération de la cadence Le Cem d’Ogo Diop de Guédiawaye, jadis connu pour ses excellents résultats, a changé de visage avec la construction de quatre nouvelles salles de classe équipées. Le maire de la ville, Aliou Sall a remis les clés aux autorités académiques ce matin ainsi qu'une enveloppe de 4,5 millions de francs Cfa, représentant les droits d’inscription des élèves en S2, S3 et T.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2018

Un ouf de soulagement pour les populations de la commune de Golfe Sud. En effet, le maire de la ville de Guédiawaye a procédé, ce mercredi, en compagnie de l’ensemble des autorités administratives de la localité, à l’inauguration de quatre nouvelles salles de classe au Cem d’El Hadji Ogo Diop.



L'occasion pour l’édile de la Ville, Aliou Sall, de remettre également une enveloppe d’un montant de 4,5 millions de nos francs à l’inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye pour couvrir les frais d'inscription de tous les élèves en série en S2, S3 et T du département de Guédiawaye.



« L’inauguration de quatre nouvelles salles de classe dans cet établissement est un élan de solidarité exceptionnel qui a donné naissance à ses résultats et si j’ai un seul mérite, c’est d’avoir accepté le partenariat qui nous a été proposé par différents partenaires Sococim, Batimat entre autres, qui ont rendu possible la réalisation de ces ouvrages », a déclaré Aliou Sall sous les ovations des élèves et corps professoral du Cem Ogo Diop, pour exprimer leur satisfaction. Avant d’ajouter, « nos collectivités locales et nos administrations ne disposent pas des ressources financières substantielles, pour répondre à ce besoin permanent de réhabilitation et de maintenance ».



Et pour lui, c’est ainsi qu’il est nécessaire de faire appel à ce type de partenariats qui permet à tous les acteurs d’être impliqués dans ce programme et dans les limites de leurs possibilités, à travers une stratégie mettant en œuvre la synergie des moyens.



L’armée n’est pas en reste selon le maire, car elle a apporté un plus à travers le service civique national qui, certes est un service civil, mais dirigé par des officiers supérieurs.



De l’avis de l'édile de Guédiawaye, « l’éducation est une question trop sérieuse pour être laissée dans les mains d’un seul acteur. La collectivité locale quelle que soit son ambition et ses moyens, ne peut réussir seule à atteindre les objectifs que nous nous assignons et que l’Etat nous assigne à travers leur programme Paquet », tout en remerciant le corps enseignant de Guédiawaye qui, à travers d’autres activités de la ville de Guédiawaye, a contribué volontairement au projet.



Néanmoins, il a reconnu les lenteurs en termes de réhabilitation des collèges et lycées dans son département. « Certes nous avons fait des efforts, mais le rythme est lent. Nous sommes à un rythme d’un collège par an. Alors que Guédiawaye abrite onze collèges publics et 5 lycées. À ce rythme, même après trois mandats à la tête de la mairie, je ne pourrai réaliser mon ambition en termes de réhabilitation étant entendu que quand on réhabilite un collège, il faudra revenir trois ou quatre années après pour faire de la maintenance et de l’entretien », souligne pour le regretter le premier magistrat de la ville de Guédiawaye.



Conscient de cette situation, il lance un appel à la disponibilité des partenaires comme la structure Appui au Développement de l'Enseignement Moyen (ADEM), qui a développé ce concept de réhabilitation, à les appuyer davantage pour accélérer le rythme de réhabilitation des collèges qui souvent, se trouvent dans une situation de vétusté assez critique.













Cheikh Makhfou Diop

