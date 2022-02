Réhabilitation des infrastructures sportives: Macky Sall promet la poursuite du travail

’ ’En plus de ce joyau, Dakar Arena et l’Arène nationale de lutte, nous avons en cours le programme de rehabilitaton de la Piscine olympique de Dakar, des Stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop,le stade de Diourbel, le stade de Kaolack et le stade de ziguinchor ’’, a dit Macky Sall.



Le chef de l’Etat s’exprimait à la cérémonie d’inauguration du Stade du Me Abdoulaye Wade, aux côtés de ses homologues de l’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, du Rwanda, Paul Kagame, de la Turquie, Recep Tayyim Erdogan, du Liberia George Weah, de la Gambie, Adama Barrow et de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo.



Le Stade du Sénégal qui porte le nom de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été construit en dix-sept mois par une entreprise turque. Pour Macky Sall, cette infrastructure est une invite à ’’ poursuivre le chemin vers l’excellence ’’.



Il a expliqué avoir donné le nom du Stade à son prédécesseur en hommage à son parcours multidimensionnel, d’intellectuel, de panafricaniste, d’homme politique et d’ancien président. Et, Macky Sall a remercié les partenaires financiers qui ont participé à la construction du stade.

