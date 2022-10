Réhabilitation du môle 3 du Port autonome de Dakar: Le Japon a décaissé plus de 20 milliards FCfa

En présence du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Papa Sagna Mbaye et du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, YamadaKenil, le Port autonome de Dakar (Pad) a procédé hier, à l’inauguration du Môle 3. Financé à hauteur de 21 milliards FCfa, cet ouvrage permet de moderniser le corridor malien, en améliorant considérablement les conditions d'exploitation pour les hommes et les engins en charge du transit vers le Mali, mais aussi les navires cargo ayant un plus fort tirant d'eau (12m), informe "L'As".



Les usagers du Pad, notamment les Maliens, peuvent pousser un ouf de soulagement avec la réception du Môle 3. Réhabilitée pour le trafic malien, cette importante infrastructure a été réalisée grâce au gouvernement du Japon, à travers l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (Jica), pour un coût global de 23 milliards Fcfa en don. Très content de ce geste symbolique, le Directeur général du Pad, Mountaga Sy, a indiqué que cet ouvrage va améliorer les conditions d'exploitation et anticiper sur l'augmentation des trafics, en particulier celui du Mali, à accueillir des navires de 35 000 tonnes, 190 m de long, 29.5 m de large et 12 m de tirant d'eau. Selon Mountaga Sy, les équipes du Port Autonome de Dakar, en mode fast-track, « ont consacré la mise en service du Môle 3, offrant alors une capacité supplémentaire de 700 mètres linéaires de quais, avec un tirant d'eau de 12m ».



«cette infrastructure va soulager les acteurs portuaires »



Prenant la parole, le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Papa Sagna Mbaye, a indiqué que cette nouvelle infrastructure va renforcer les capacités d’accueil du port de Dakar et son offre logistique. « Elle viendra surtout soutenir les efforts visibles déployés par la Direction générale du port, dans sa volonté d’augmenter l’offre d’accueil et de soulager les acteurs portuaires dans le cadre d’urgence qu’elle a défini pour résorber la congestion portuaire », ajoute l’ancien maire de Pikine, qui a particulièrement remercié le Japon pour ce don.



L’ambassadeur du japon au Sénégal, Izawa Osamu, a soutenu, elle aussi, que cette infrastructure rénovée va contribuer à l'amélioration de l'environnement logistique au Sénégal et à la sécurisation de moyens logistiques stables pour les pays enclavés, tels que le Mali et le Burkina Faso. « Elle permet aussi de booster le Plan Sénégal Emergent (PSE), qui vise à faire du Sénégal une nation émergente d'ici 2035 », ajoute le diplomate.



Dans la même dynamique, poursuit-elle, le Japon soutient également la mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Port Multifonctionnel de Ndayane, l'un des projets prioritaires du PSE. « Les études y relatives ont d'ailleurs été lancées récemment, avec un financement total de 2 milliards FCfa. Ce projet contribuera à renforcer davantage le rôle du Sénégal en tant que plaque tournante logistique dans la région de l'Afrique de l'Ouest », affirme l’ambassadeur du japon au Sénégal, Izawa Osamu.

