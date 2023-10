Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales: L'Union des magistrats du Sénégal condamne "les attaques" de l'Agent judicaire de l'Etat L’Union des magistrats du Sénégal a réagi suite à la sortie de l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje), Yoro Moussa Diallo, contre le président du Tribunal de Ziguinchor. "L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues dans le communiqué de M. Diallo et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi".

"L'UMS a appris avec stupéfaction, le communiqué émanant de l'Agent judiciaire de l'État, suite à la décision rendue par le président du Tribunal d'instance de Ziguinchor relative à la radiation d'un homme politique des listes électorales.



L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues dans ledit communiqué et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi.



L'UMS rappelle que le seul débat judiciaire valable, est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse.



Si une partie à une procédure judiciaire, quel que soit son statut, estime ses intérêts lésés, il lui est loisible d'exercer les voies de recours prévues par la loi et laisser la juridiction compétente statuer.



Doit ainsi être bannie toute action attentatoire à l'indépendance de la justice et à l'honneur des acteurs qui l'incarnent. Dès lors, l'UMS invite les parties de tous bords, à se plier à ces principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires."





