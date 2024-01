Rejet de 12 375 parrains par le CC : le camp Sonko crie à l’entourloupe

Réunis en conférence de presse vendredi soir, les leaders des Forces alliées de Sonko (LACOS) sont revenus sur l’invalidation de la candidature de leur candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2023. Ils ont également dénoncé de graves irrégularités dans le processus de vérification des parrainages, renseigne SudQuotidien.



Parmi les dossiers soumis, le Conseil constitutionnel a rejeté en masse des parrains « non identifiés sur le fichier électoral », selon les informations fournies. Ainsi, le candidat Bassirou Diomaye Faye a vu 12 375 de ses parrains rejetés. Dr Abdourahmane Diouf a eu plus de 10 000 parrains « fantômes ». Même constat pour Aminata Touré.



Selon les leaders de LACOS, dont les informaticiens ont analysé les données, « il y a eu un ciblage géographique des rejets pour éliminer les électeurs favorables à Pastef ». Ainsi, 48% des rejets concernent Ziguinchor, le fief de Sonko, 26% Sédhiou et 24% Dakar.



Plus grave, l’équipe de parrainage de Bassirou Diomaye Faye affirme que 98% des 12 375 parrains rejetés ne figuraient pas dans leur liste initiale transmise au Conseil constitutionnel. « Pendant une semaine qu’ils ont gardé notre clé USB, ils nous doivent des explications », a déclaré El Malick Ndiaye.



Fustigeant des « irrégularités massives », les leaders de LACOS demandent la transparence sur ce processus de vérification, soupçonnant une volonté délibérée d’éliminer les candidats de l’opposition, dont Ousmane Sonko.