Rejet de la Cour d'appel: Barthélémy Dias deux recours annoncés à la Cour suprême

Barthélémy Dias refuse de se plier aux récentes décisions qui l’ont destitué de ses fonctions. Selon Me Amadou Sall, membre du pool d’avocats représentant l’ancien maire de Dakar, deux recours seront déposés devant la Cour suprême.



Le premier vise à contester la décision du préfet le considérant comme démissionnaire de son poste de maire de la capitale sénégalaise. Le second recours cherchera à obtenir l’annulation de sa radiation de l’Assemblée nationale. Dans son édition de ce jeudi, Les Écho, repris par Senenews, rapporte les déclarations de Me Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, qui s’est exprimé sur le rejet, par la Cour d’appel, de la requête de Barthélémy Dias dénonçant l’acte préfectoral mettant fin à son mandat d’édile.



« La première requête est prête et signée », a révélé l’avocat, précisant que celle-ci serait déposée entre le 31 décembre et ce jeudi 2 janvier. Concernant la radiation de Barthélémy Dias de la liste des députés, Me Sall assure qu’une procédure similaire sera engagée. Il est à noter qu’avant de porter son affaire devant la Cour d’appel, Barthélémy Dias avait saisi le Conseil constitutionnel, qui s’était déclaré incompétent pour traiter sa radiation de l’Assemblée nationale.