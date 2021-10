Rejet de la candidature de Bara Gaye: Pastef dément Bara Gaye qui a annoncé récemment son ralliement à la coalition à Yewwi Askan Wi, ne ferait pas l’unanimité. Des membres de cette grande coalition de l’opposition qui ne se réjouissent pas de l’arrivée du maire libéral, auraient rejeté tout simplement sa candidature.

La réunion, tenue ce samedi, a fini en queue de poisson, lorsqu’il a fallu s’accorder sur la candidature de Bara Gaye. La rencontre avait pour but de convaincre les indécis, avant d’aller à une conférence de presse des leaders pour clamer haut et fort son investiture.



D’après "Rewmi", les récalcitrants soutiennent qu’ils ne peuvent pas accepter le parachutage d’un adversaire combattu depuis toujours et ensuite, servir de socle à son éventuelle réélection. Certains demandent des primaires pour donner leurs chances aux probables leaders en mesure de fédérer Yewwi à Yeumbeul Sud.



Une information que dément le Pastef de Sonko. « En aucun cas, il n’est question d’un rejet d’une quelconque candidature au sein de la coalition. Ces rumeurs, de nature à jeter le discrédit sur la coalition, afin de saper la cohésion, l’union et la détermination de ses membres, sont l’œuvre de personnes aux intentions inavouées, tapies dans l’ombre.



Pastef Yeumbeul sud précise que les discussions portant sur les investitures se déroulent dans le respect des principes édictés par la Charte régissant la coalition Yewwi Askan Wi et que, dans un très court délai, le candidat de la coalition sera révélé au grand public », précise Pastef Yeumbeul Sud.



Ses membres invitent la population de Yeumbeul sud à se tenir prêt" pour le combat « autour de l’essentiel, dans l’intérêt de Yeumbeul et des yeumbeuloises et yeumbeulois contre les prédateurs politiques, militants d’un régime aux abois ».



La Coordination communale de Pastef Yeumbeul sud se réserve le droit d’engager toute action qu’elle jugerait utile contre le ou les responsables de la publication de fausses informations, qui visent clairement à perturber le bon déroulement des travaux de la coalition Yewwi Askan Wi.



