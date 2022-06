Rejet de la requête de Yaw : les révélations de Me Bamba Cissé

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 17:20

La Cour surprenant a rejeté la requête de Yaw demandant la suspension de l'arrêté du préfet. Joint au téléphone par Libération online, l'avocat de Yaw, Me Bamba Cissé, confirme. Il révèle par ailleurs que le parquet général avait donné raison à la défense en demandant l'annulation de l'arrêté du préfet mais les juges sont passés outre.



Comme nous le précisions, le document publié pour dire que l'arrêté du préfet serait annulé est en fait la requête introduite par Khalifa Sall et Cie.

Ndèye Fatou Kébé