Rejet de listes pour les Locales: La Cour suprême a tranché sur les 22 recours introduits

En audience spéciale, la Chambre administrative de la Cour suprême a examiné lundi les 22 recours introduits par l’opposition et le ministère de l’Intérieur suite au rejet de certains dossiers de candidature déposés pour les élections territoriales du 23 janvier 2022. Elle a ainsi délivré des fortunes diverses.



En effet, indique leSoleil.sn, pour les 10 requêtes introduites au nom des autorités de l’administration territoriale (Préfets et Sous-préfets), le ministère de l’Intérieur a obtenu gain de cause sur les 8. Les deux autres sont rejetées. Il s’agit des cas de Matam et de Ziguinchor.



Pour ce qui est, par ailleurs, des 12 autres requêtes introduites par l’opposition attaquant les arrêts rendus par les Cours d’appel rejetant leurs listes, toutes ont été confirmées par le juge suprême.



Ce qui fait que sur un total de 22 recours faits, le ministère de l’Intérieur a obtenu gain de cause sur les 20. Et l’opposition, notamment Yeww Askan wi, n’est satisfaite que sur deux dossiers.



A noter que le ministère de l’Intérieur a été représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje), Me Moussa Bocar Thiam, lors de cette audience présidée par le juge Abdoulaye Ndiaye. Celui-ci a été assisté par ses conseillers Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye et Fatou Laye Lecor Diop, en présence du greffier Cheikh Diop.